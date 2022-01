BPRv: Parcerias viabilizam a reforma dos postos de Lagarto e Simão Dias

Uma parceria firmada entre a PMSE, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o Detran e prefeituras do interior do estado resultou numa série de reformas para revitalização dos postos de atendimento e da sede do BPRv. As ações foram possíveis a partir da cooperação entre as prefeituras onde os postos estão localizados e o Detran, que disponibilizaram recursos e mão de obra para que os serviços fossem executados.

O Detran/SE e as prefeituras das cidades de Indiaroba, Lagarto e Simão Dias fizeram questão de firmar parceria com a Corporação para contribuir com o aprimoramento e manutenção das instalações dos prédios das unidades policiais, uma vez que entendem a importância dessa ação para uma melhoria do trabalho prestado pela Polícia Militar em cada um desses municípios.

Com as benfeitorias realizadas, há uma melhor condição para que o trabalho do policial seja realizado de maneira mais eficiente. Ele atua nas rodovias não somente realizando fiscalização, mas principalmente, salvando vidas.

Fonte: PMSE