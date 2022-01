Com mais uma liderança, Ibrain de Valmir começa a montar grupo para a sua reeleição

Na última sexta-feira, 14, o deputado estadual Ibrain de Valmir esteve na região sul do Estado, mais precisamente no município de Tomar do Geru, onde se encontrou com o vereador Duda de Zuí.

Em suas redes sociais, o parlamentar afirmou que o encontro serviu para discutir “algumas demandas do município, em especial do povoado Brejinho, seu local de origem”, publicou Ibrain.

Apesar de não falar em apoio para o pleito de 2022, Ibrain lembrou que o ex-vereador Zuí, pai de Duda, foi eleitor do seu pai, o ex-deputado e ex-prefeito Valmir Monteiro, e deixou claro que uma nova parceria está surgindo através dos filhos.

“Na casa de Duda, fiz questão de tirar uma foto com um banner do seu pai, ex-vereador Zuí, que foi eleitor e é amigo pessoal do meu pai, Valmir. Ambos visaram sempre trazer mais melhorias para o povo geruense, ideia que foi passada por geração e vem sendo posta em prática através dessa nova parceria”, finalizou o parlamentar.