UFS adia retorno das atividades presenciais no campus Lagarto

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) adiou para o dia 31 de janeiro o retorno das atividades presenciais nos campi Lagarto e Sertão. Nestes locais, as atividades seriam retomadas na próxima segunda-feira, 17.

De acordo com a UFS, a medida foi tomada em decorrência de uma notificação da Justiça Federal, determinando a exigência da comprovação de imunização completa contra a Covid-19 como condição para acesso à Universidade Federal de Sergipe.

“Considerando a necessidade de ajustes em sistemas, para efeito do atendimento à decisão judicial, deliberou-se pelo adiamento para o dia 31 de janeiro o retorno das atividades acadêmicas para finalização do ano letivo 2021 dos campi de Lagarto e do Sertão, unificando o início das aulas de todos os campi, bem como as medidas a serem adotadas em relação à comprovação da vacinação”, informou a UFS.

E completou: “A gestão superior da UFS realizou, antes mesmo de receber a notificação judicial, reunião com os Diretores de Centro/Campus para apreciar proposta de alteração da Resolução Nº 41/2021/CONEPE, com o objetivo de incluir a obrigatoriedade do comprovante vacinal, tendo em vista a decisão do Ministro do STF Ricardo Lewandowski. A proposta será ponto de pauta de reunião extraordinária do Conepe, prevista para ocorrer no dia 19 do mês corrente.”