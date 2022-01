Gustinho Ribeiro recebe prêmio “personalidade política de Sergipe

O deputado federal Gustinho Ribeiro recebeu na noite da última sexta-feira, 14, o prêmio de personalidade política de Sergipe no ano de 2021. A premiação foi criada pela site Imprensa 24 horas e concedida ao parlamentar pelos relevantes trabalhos desenvolvidos no último ano em prol do povo sergipano.

O deputado federal Gustinho Ribeiro se destacou pelo grande volume de recursos que conseguiu destinar para diversos municípios sergipanos. Além disso, Gustinho se empenhou em trazer para o estado o hospital referência no país em tratamento contra o câncer, o Hospital de Amor de Barretos, que está sendo construído em Lagarto.

“Gostaria de parabenizar a todos que fazem o site Imprensa 24 horas pelo brilhante evento realizado e agradecer ao sergipano pelo reconhecimento ao nosso trabalho como deputado federal. Isso me deixa ainda mais motivado para continuar nossos esforços em prol de Sergipe”, afirmou Gustinho.