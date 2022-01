50kg de fios de cobre furtados na região do Santo Antônio são recuperados

Neste final de semana, durante um patrulhamento pelo bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto, policiais do Grupamento Tático de Motos do 7º Batalhão de Polícia Militar (Getam/7ºBPM) recuperaram 50kg de fios de cobre que foram furtados na região do povoado Santo Antônio.

De acordo com o 7ºBPM, um homem com o apelido de Ferrugem confessou ter furtado os fios que transmitiam eletricidade dos postes para as residenciais, e ressaltou que na região do povoado Santo Antônio já constavam algumas denúncias sobre o caso, que já prejudicava o fornecimento de energia elétrica.

O 7ºBPM também informou que os fios estavam dentro de um saco que estava sendo transportado por dois indivíduos em uma carroça, pelas ruas do bairro Jardim Campo Novo, para serem queimados em um campo de futebol daquela comunidade.

O caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.