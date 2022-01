Com sentimento de gratidão, Diego Costa se despede do Atlético-MG

No último domingo, 17, o atleta lagartense Diego Costa publicou uma nota em sua redes sociais, para se despedir oficialmente do Atlético Mineiro e agradecer a todos os torcedores pelo apoio e carinho ao seu trabalho.

“Muito obrigado por terem feito parte do meu sonho de criança em jogar no futebol Brasileiro e conquistar títulos. Deixo meu agradecimento também, a todo corpo técnico, departamento médico, funcionários e em especial aos meus companheiros que me ajudaram diariamente, sempre fazendo de tudo para que eu me sentisse confortável. O sentimento que fica é de gratidão a todos vocês atleticanos. Obrigado e desejo todo sucesso do mundo !!”, postou o jogador.



Horas após a postagem de Diego Costa, o Atlético Mineiro também utilizou as redes sociais, para oficializar a saída do atleta.

¡Gracias, Diego Costa! 🇪🇸🐔 🤝 O atacante acertou a sua rescisão de contrato e se despede do #Galo. Diego atuou em 19 jogos, marcou 5 gols e serviu duas assistências. Venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021! Boa sorte na sequência da carreira, Diego! 💪🏼⚽ pic.twitter.com/XGMFgYtI6r — Atlético 😷 (@Atletico) January 16, 2022

Ao Globo Esporte, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, informou que não haverá pagamento de multa pela rescisão de contrato (iria até o fim de 2022) entre as partes. O clube acertava os últimos detalhes da saída nos últimos dias.

Diego Costa foi anunciado pelo Galo em agosto do ano passado. Pelo clube, levantou os títulos da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Foram 19 jogos e cinco gols marcados. Já o pedido de saída partiu do jogador, que alegou motivação pessoal e de adaptação.

Futuro incerto

Livre no mercado da bola, Diego Costa se tornou um dos principais alvos do Corinthians para assumir a camisa 9 alvinegra, como também pode retornar a Europa, para vestir a camisa do Arsenal, conforme informações do jornal inglês The Sun. Ainda segundo o jornal, Diego está cotado para a vaga de Aubameyang, afastado por problemas disciplinares e, atualmente, defendendo o Gabão na Copa Africana de Nações.