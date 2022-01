CERCOS está com inscrições abertas para vagas do Jovem Aprendiz

Até a próxima segunda-feira, 24, a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Centro-Sul de Sergipe (CERCOS) estará com as inscrições abertas para o preenchimento de duas vagas no Programa Jovem Aprendiz. Elas podem ser feitas por meio do site da CERCOS, por onde devem ser enviados alguns documentos previstos no edital.

Os interessados devem ter idade entre 16 e 22 anos, residir na área de atuação da Cooperativa, ser cooperado ou filho ou neto de algum cooperado, ter média geral igual ou superior a 7,0 caso esteja cursando o ensino médio, técnico ou superior.

Já a seleção será dividida em duas etapas. Na primeira, os candidatos com média igual ou superior a 7,0 serão selecionados para realizarem uma prova de redação, que será aplicada no dia 26 de janeiro, na casa de Emanuel, no povoado Colônia Treze. O resultado será divulgado no dia 02 de fevereiro.