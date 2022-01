Escolas municipais de Simão Dias passam por reformas

Dentro do planejamento traçado pela gestão Nossa Força, Nossa Gente, no tocante ao retorno das aulas presenciais ainda no primeiro trimestre de 2022, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, segue com reformas em diversas unidades de ensino do município.

Dentre as escolas que passam por reforma, adequações e melhorias, quatro estão com obras em ritmo acelerado e em breve serão entregues às suas respectivas comunidades, são elas: Escola Municipal Maria Rabelo Barreto (Pov. Salobra), EM Fabrício Policarpo do Nascimento (Pov. Caiçá de Cima), EM Genésio Chagas (Pov. Cumbe II) e a Creche Manoel José de Matos (Conj. Caçula Valadares).

Os serviços de reformas se destacam com a troca de piso, melhorias em banheiros e telhados, recuperação da iluminação, pintura, forro, manutenção de portas e janelas, além de novas adequações nas estruturas físicas dos prédios públicos escolares.