Assista: Vídeo mostra vários peixes mortos na Barragem de Lagarto

Durante a última segunda-feira, 17, circulou nas redes sociais um vídeo em que mostra vários peixes mortos na Barragem Dionísio de Araújo Machado, na zona rural de Lagarto. Segundo o autor do vídeo, os peixes do tipo Piaba e Traíra morreram devido ao calor da água.

Diante do ocorrido, ao Portal Lagartense, o Secretário do Meio Ambiente de Lagarto, Aloísio Andrade (Prefeitinho), informou que sua pasta tomou conhecimento do caso através das redes sociais e que um servidor especializado no assunto foi designado em caráter de urgência para ir até o local, atestar o ocorrido e elaborar um relatório.

“É importante que diante destas situações, as pessoas procurem a Secretaria do Meio Ambiente para que as providências sejam tomadas o quanto antes, porque nós ficamos sabendo disso pelas redes sociais. Por isso, peço a todos que quando houver algo relacionado ao meio ambiente que procurem a nossa secretaria ou enviem suas demandas para o e-mail: sema@lagarto.se.gov.br”, observou o secretário.

Cabe destacar que após a repercussão do vídeo, cidadãos chegaram a afirmar que se tratava de um crime ambiental, uma vez que no passado pescadores de outras cidades dispensavam remédio de carrapato para pescar.