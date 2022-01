Prefeitura de Lagarto lança o “1º Edital Circulando Cultura”

Após uma reunião com os artistas locais, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Cultura, da Juventude e do Esporte (Secjesp), lançou o o “1º Edital do Circulando Cultura”, que selecionará 48 propostas que estarão se apresentando em eventos, divididos em quatro edições, até o próximo mês de Abril.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, os artistas selecionados receberão apoio financeiro, além de toda estrutura necessária – como som e iluminação – no dia da realização de cada evento.

Para participar da seleção, o artista ou agente cultural deve baixar o edital no site da Prefeitura, e imprimir os respectivos formulários. Após o preenchimento, as inscrições e anexos deverão ser entregues presencialmente na sede da Secjesp, Avenida Rotary, n° 137, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, até o próximo dia 25 de janeiro.

O responsável pelo preenchimento deve estar atento a todos os detalhes do edital, sobretudo aos documentos exigidos, bem como ao portfólio, que é um dos principais critérios para análise da seleção de atrações.

“A nossa projeção é para que na primeira semana de fevereiro, os artistas já comecem a se apresentar em eventos que serão realizados nas praças, bairros e povoados do município, cumprindo assim com a nossa meta que é fazer circular a cultura da cidade por todo o território do município”, afirma o secretário Adriano Fontes.