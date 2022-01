Motociclista fica ferido após colidir contra carro que cruzava rodovia em Lagarto

Na tarde desta segunda-feira, 17, um motociclista acabou ferido após colidir contra um veículo na Rodovia SE-170, que o município de Lagarto a Riachão do Dantas. De acordo com o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), o caso ocorreu na altura do povoado Fuzuê.

Segundo a DTTU, o motociclista seguia em direção ao centro de Lagarto, quando foi surpreendido por um veículo atravessando a pista, não conseguiu frear ou desviar e acabou colidindo contra a lateral do automóvel.

“O motociclista ficou ferido, ele foi socorrido e levado para o hospital pelo SAMU. Agentes do Departamento de Trânsito de Lagarto (DTTU) estiveram no local organizando o fluxo de veículos. A Polícia Militar também esteve no local dando apoio”, relatou a DTTU.