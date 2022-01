Lagarto enfrentará o Figueirense no Barretão em sua estreia na Copa do Brasil

O Lagarto Futebol Clube enfrentará o Figueirense em sua estreia na Copa do Brasil, que ainda não tem data definida, mas que será nos gramados do Estádio Paulo Barreto de Menezes (O Barretão), em Lagarto. A partida foi definida durante um sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última segunda-feira, 17.

O sorteio definiu os 40 duelos da primeira fase da Copa do Brasil de 2022. Nesta etapa, que contará com 10 times da Série A do Campeonato Brasileiro, as vagas são decididas em duelo único, com o empate classificando o time visitante.

Confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2022 1 de 5

Já escolha pelo Barretão se deu porque o regulamento da competição na primeira fase estabelece jogo único com mando de campo do time com pior posicionamento no ranking. O vencedor do confronto se classifica automaticamente para a etapa seguinte, e o time visitante [mais bem ranqueado] terá a vantagem do empate.

Sendo assim, os times que avançarem para a segunda fase definirão o futuro novamente em partida única, com a mesma regra da fase anterior: a equipe visitante joga por um empate para avançar, o time mandante precisa vencer. Na terceira fase, os 20 classificados iniciam o mata-mata, com jogos de ida e volta, junto às outras 12 equipes previamente classificadas: América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Remo, que conquistaram o direito pelo desempenho em diversas competições ao longo de 2021.

O campeão será conhecido no dia 19 de outubro, quando receberá o prêmio de R$ 50 milhões e uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2023.