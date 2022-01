Corpo de jovem é encontrado em motel em Aracaju

Na manhã desta terça-feira, 18, um corpo de uma jovem de 18 anos foi encontrado em uma pousada, no Bairro Santos Dumont, em Aracaju. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Segundo a SSP, a Polícia Militar foi acionada e constatou a presença do corpo, no local, com indícios de uso de drogas.