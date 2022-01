Dólar sobe para R$ 5,52 com feriado nos Estados Unidos

Com as negociações esvaziadas por causa de feriado nos Estados Unidos, o dólar fechou com leve alta pela primeira vez, após quatro sessões consecutivas de queda. A bolsa de valores encerrou com pequena baixa, em um movimento de realização de lucros, quando investidores vendem ações para embolsar ganhos recentes.

O dólar comercial encerrou na última segunda-feira, 17, vendido a R$ 5,527, com leve alta de 0,24%. A cotação iniciou o dia em baixa, chegando a cair para R$ 5,49 por volta das 10h30, mas inverteu o movimento e passou a operar perto da estabilidade, até firmar a alta perto do fim das negociações. Apesar da alta, a moeda norte-americana acumula queda de 0,88% nos primeiros dias de 2022.

O mercado de ações teve um dia parecido. O índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 106.374 pontos, com recuo de 0,52%. Ações de empresas mineradoras e de varejo puxaram a queda. Mesmo com as perdas de hoje, o indicador sobe 1,48% no acumulado do ano.

No início do dia, a divulgação de que a atividade econômica cresceu 0,69% em novembro <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-01/banco-central-diz-que-atividade-economica-cresce-069> foi bem recebida pelo mercado. O resultado foi levemente melhor que o previsto. No entanto, a pressão internacional prevaleceu no restante do dia. Com poucas negociações por causa do feriado nos Estados Unidos, qualquer operação de compra influencia a cotação.

