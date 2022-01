Ciclista morre atropelado entre Campo do Brito e Itabaiana

Na tarde da última terça-feira, 18, um ciclista morreu após ser atingido por um veículo, na Rodovia SE-170, no trecho que liga os municípios de Itabaiana a Campo do Brito, no agreste do estado.

O corpo do ciclista deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) às 20h30, onde permanece sem identificação e sem ser requerido pela família, conforme aponta o boletim diário do órgão.

Informações de populares dão conta que somente este mês foram registrados pelo menos quatro acidentes no trecho, que está sendo reformado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).