Com gol nos acréscimos, Propriá vence o Confiança e é campeão sergipano sub-17

Na última terça-feira, 18, o Propriá derrotou o Confiança por 1 a 0 e ficou com o título do Campeonato Sergipano sub-17 de 2021. A final aconteceu na Arena Batistão, em Aracaju. Com a taça, o Propriá consegue vaga na Copa do Brasil da categoria.

O gol saiu aos 47 minutos do segundo tempo. João fez jogada individual, foi até a linha de fundo e cruzou. Na sequência, Luis Miguel aproveitou um corte mal feito da defesa do Dragãozinho e finalizou firme para balançar as redes.

O Propriá terminou a competição com seis vitórias e um empate, tendo 11 gols marcados e três sofridos. Já o Confiança venceu cinco jogos, empatou um e perdeu um, com 20 gols pró e quatro contra.

Fonte: Globo Esporte SE