Alfabetizar pra Valer: Seduc convoca candidatos em cadastro de reserva para Lagarto e Riachão

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), está convocando para atuarem no Programa Alfabetizar pra Valer os candidatos ocupantes da lista do Cadastro de Reserva dos municípios de: Campo do Brito, Estância, Gararu, Itabaiana, Itaporanga d’Ajuda, Lagarto, Macambira, Riachão do Dantas, Santo Amaro das Brotas.

Os convocados receberão, em seus e-mails, a Carta de Apresentação e Declaração de Abertura de Conta, para o e-mail dos convocados, com cópia para as respectivas Secretarias Municipais da Educação. O chamamento é referente aos bolsistas de extensão tecnológica nível II (Coordenador Municipal), e extensão tecnológica nível III (Formador Educação Infantil, Formador Ciclo de Alfabetização, e Formador 3º Ano).

O diretor do Serviço de Apoio Técnico e Financeiro da Ascam, Ademir Araújo, explica que a toda a seleção é feita pelos próprios municípios. Os coordenadores municipais receberão bolsas no valor de R$ 1.300,00, e os formadores municipais, bolsas de R$ 800,00 cada.

Mais informações podem ser obtidas por meio do Serviço de Apoio Técnico e Financeiro da Ascam, através do e-mail: seatef.ascam@seduc.se.gov.br.

– Confira a lista dos convocados: https://bit.ly/32g1uAs