Lagarto anuncia mais dois reforços para a temporada 2022

Na noite da última terça-feira, 18, o Lagarto Futebol Clube anunciou mais dois nomes para reforçar a sua defesa na temporada 2022, são eles: o goleiro Alex e o zagueiro Itallo, que já estão participando dos treinos.



O goleiro Alex tem 27 anos e foi importante no Verdão em 2017, quando defendeu um pênalti e ajudou na fuga do rebaixamento. Seu último clube foi o CSE. O goleiro Alex tem 27 anos e foi importante no Verdão em 2017, quando defendeu um pênalti e ajudou na fuga do rebaixamento. Seu último clube foi o CSE. Já o zagueiro Itallo tem 32 anos e foi capitão do Verdão na boa campanha do vice-campeonato sergipano de 2021. Seu último clube foi o Campinense, onde foi campeão estadual e conquistou o acesso para a Série C.



O primeiro compromisso oficial do Verdão em 2022 será no próximo domingo, quando enfrenta o Atlético Gloriense, no Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória, pela estreia do estadual.