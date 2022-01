UFS exigirá comprovante de vacinação para a comunidade acadêmica

A Universidade Federal de Sergipe informou que passará a exigir o comprovante de vacinação para a comunidade acadêmica – formada por alunos, professores, técnicos-administrativos e terceirizados – para a realização de atividades administrativas e acadêmicas nas dependências da universidade. A medida foi anunciada após uma reunião extraordinária realizada na última quarta-feira, 19, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) que aprovou por unanimidade a alteração do artigo 14 da Resolução Nº 41/2021/CONEPE.

“Até a próxima semana, será publicada a instrução normativa que regulamenta todos os aspectos operacionais para o cumprimento deste dispositivo, que se dará por meio de anexação do comprovante de vacinação via Sistema Integrado, de forma a atender à decisão liminar proferida pelo juiz titular da 3ª Vara Federal de Sergipe, Edmilson da Silva Pimenta, que determinou a exigência da comprovação de imunização completa contra a Covid-19 como condição para acesso à UFS”, informou a UFS.

Cabe destacar que uma decisão judicial determinou a exigência do comprovante de vacinação. Contudo, por meio de nota, a gestão superior da UFS observou que: “Realizou, antes mesmo de receber a notificação judicial, reunião com os Diretores de Centro/Campus para apreciar proposta de alteração da Resolução Nº 41/2021/CONEPE, com o objetivo de incluir a obrigatoriedade do comprovante vacinal, tendo em vista a decisão do Ministro do STF Ricardo Lewandowski”.