Aluno da Rede Pública Municipal de Lagarto obtém premiação na OBMEP

Sob a orientação do Professor Cleonaldo da Silva Batista, o estudante Luiz Miguel Marques de Oliveira foi premiado na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Luiz Miguel foi aluno do 9º ano em 2021 da Escola Municipal Monsenhor Daltro, localizada na Colônia Treze, e conquistou a medalha de bronze. “A OBMEP premia os melhores desempenhos na competição”, informou o docente Cleonaldo.

A OBMEP é um projeto nacional realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática, e promovida com recursos do Governo Federal.

“O principal objetivo da Olimpíada é melhorar a qualidade da educação básica, desafiando os estudantes e incentivando o aperfeiçoamento dos professores”, disse o Secretário da Educação, Magson Almeida.

Já a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, parabenizou o aluno e seu orientador pela conquista. “Isso é importante para servir também de motivação aos outros estudantes, para que também se dediquem, se empenhem e estudem, sempre que possível, acima da média”, declarou.