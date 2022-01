CEREST realiza ação do Janeiro Branco com profissionais dos Caps AD e Aconchego

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, CEREST, Regional Lagarto, realizou na última quarta-feira, 19, uma ação voltada para a saúde mental, em alusão ao Janeiro Branco.

Foram ofertadas palestras educativas sobre a saúde mental no ambiente de trabalho, realizada pelo Médico do Trabalho, dinâmicas reflexivas sobre a importância do autocuidado e a realização de auriculoterapia.

O objetivo da Campanha Janeiro Branco é chamar a atenção da população para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional. Durante todo o mês, a Prefeitura de Lagarto estará realizando diversas ações voltadas para o tema.

Fonte: Prefeitura de Lagarto