Alexandre da Silveira é escolhido líder do governo no Senado

O senador Alexandre da Silveira (PSD-MG), que assume na Casa a vaga deixada por Antônio Anastasia, foi escolhido para assumir a vaga de líder do governo no Senado.

O convite já foi feito pelo Palácio do Planalto. Silveira foi diretor do DNIT, secretário do governo de Minas na gestão Anastasia e deputado federal. Nos últimos anos, atuou como diretor jurídico do Senado.

Sua indicação estabelece uma ponte direta entre o governo e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de quem Silveira é próximo.

Fonte: CNN Brasil