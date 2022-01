Conselho LGBT de Sergipe prorroga inscrições de entidades até o dia 31

Foram prorrogadas até o dia 31 de janeiro as inscrições para a seleção de entidades e organizações da Sociedade Civil que desejem compor o Conselho Estadual da Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CONLGBT/SE), para o biênio 2022-2024. A prorrogação foi divulgada através de Retificação do Edital, publicado pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS) e CONLGBT/SE no site www.inclusao.se.gov.br, onde também estão disponíveis a ficha de inscrição e mais informações.

O Conselho será composto por 12 representantes da Sociedade Civil, com atuação em atividades de promoção da cidadania e direitos humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer, Intersexo e mais, bem como ao enfrentamento à LGBTfobias e suas formas de discriminação no estado de Sergipe.

O novo cronograma foi ressaltado pela referência técnica para a população LGBTQIAP+ da Diretoria de Direitos Humanos (DIDH) da SEIAS, Adriana Lohanna. “Estamos prorrogando as inscrições das entidades até o dia 31 de janeiro. Com isso, o resultado preliminar da habilitação será divulgado no dia 11 de fevereiro. Após o período para eventuais recursos, sairá o resultado final da habilitação das inscrições. A Assembléia de Escolha das entidades acontecerá no dia 02 de março. E o resultado final será divulgado em 11 de março”, explica.

Após o resultado final, cada entidade ou organização eleita na Assembléia de Escolha terá até o dia 16 de março para encaminhar dois nomes (um/a titular e um/a suplente) para a composição do Conselho.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de janeiro e a entidade poderá escolher entre três formas de submissão da inscrição: presencialmente, na sede da SEIAS, das 07h às 13h; ou, via serviço de postagem; ou, online via E-doc Externo, com o envio dos documentos digitalizados. A ficha de inscrição deverá estar devidamente preenchida e, assim como o Edital, está disponível para download no site www.inclusao.se.gov.br.

Clique AQUI para acessar o edital completo, a retificação do edital e a ficha de inscrição: https://www.inclusao.se.gov.br/transparencia/editais/conlgbt-edital-de-chamamento-publico-no-11-2021/

Fonte: Infonet/Ascom/SUPEC