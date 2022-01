Fábio Reis entrega maquinário em Santa Luzia do Itanhy

Parceria que dá certo é a do deputado federal Fábio Reis (MDB) com a Codevasf, em que mais uma vez foram entregues maquinários para municípios sergipanos. O município beneficiado da última quinta-feira, 20, foi Santa Luzia do Itanhy.

Junto com prefeito Adauto Amor (PSD) e o superintendente da Codevasf, Marcos Alves Filho, Fábio entregou uma máquina pá carregadeira, por meio de emenda parlamentar, que vai auxiliar nos trabalhos do setor de obras no município.

“É o trabalho que faz acontecer levando ainda mais benefícios para o povo sergipano. E isso é o que me deixa feliz e motivado para trabalhar por mais conquistas”, afirmou Fábio Reis.