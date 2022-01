Prefeitura de Simão Dias reinaugura Creche Manoel José de Matos

Na noite da última quinta-feira, 20, a Prefeitura de Simão Dias reinaugurou a Creche Manoel José de Matos, localizada no Conjunto Caçula Valadares. O espaço foi reformado com recursos próprios que foram alocados no Programa Acelera Simão Dias.

De acordo com a Prefeitura de Simão Dias, a creche passou por melhorias na parte física do prédio, recebeu nova pintura, adequações de salas, banheiros e diretoria, dentre outras. A gestão também reforçou que a obra faz parte do plano de atuação da Secretaria Municipal de Educação, para melhorar as unidades de ensino para o retorno das aulas presenciais.

1 de 6

“Essa é mais uma obra entregue por nossa gestão dentro do Programa Acelera Simão Dias. Temos ordens de serviço e inaugurações para fazer até o final de 2022, isso fruto de um trabalho sério e comprometido que estamos fazendo em prol do desenvolvimento do nosso município”, explanou o prefeito Cristiano Viana.

Além da Creche Manoel José de Matos, a Prefeitura de Simão Dias já entregou a reforma da E. M. Maria Eloísa Batista Santos, localizada no povoado Sítio Alto. Por outro lado, estão em fase de acabamento as reformas das escolas: E. M. Maria Rabelo Barreto (Pov. Salobra), E. M. Fabrício Policarpo do Nascimento (Pov. Caiçá de Cima), E. M. Desembargador Gervásio Prata de Carvalho (Pov. Curral dos Bois) e E. M. Genésio Chagas (Pov. Cumbe II). Já nas unidades: E. M. Otaviana Odíllia da Silveira (Pov. Brinquinho), E. M. Prof. José Celestino dos Santos (Pov. Mata do Peru) e E. M. Emílio Rocha (Pov. Lagoa Seca), os trabalhos estão em fase inicial.