Tempo firme e temperaturas elevadas predominam neste fim de semana

Os sergipanos terão mais um fim de semana em que as temperaturas continuam elevadas, e o tempo em sua maior parte será firme, com céu aberto, mas também nublado ou parcialmente nublado, porém, em dias, períodos e territórios distintos.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Superintendência Especial dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), o escoamento anticiclônico associado à circulação da Alta Subtropical do Atlântico Sul, que há algumas semanas atua em partes da Região Nordeste, permanece no Estado, ocasionando nebulosidade de densidade leve e chuvas isoladas nos territórios sergipanos, sendo que em municípios da Grande Aracaju elas podem ocorrer durante a madrugada ou manhã, mas de forma rápida e em pontos isolados.

Para a sexta-feira, 21, aguarda-se, durante a madrugada, precipitações leves nos territórios do Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul e Médio Sertão Sergipano e durante o período da manhã em sete territórios, exceto nos municípios do Baixo São Francisco, onde o tempo fica nublado. A tarde será de céu aberto e poucas nuvens em todo o Estado e, à noite, com tempo nublado. As temperaturas no litoral oscilam entre 23,6°C e 30,9°C, e de 22,2° C a 32,5°C no interior.

No sábado, 22, as chuvas ocorrem durante a madrugada nos Territórios do Agreste Central, Alto Sertão e Centro Sul Sergipano e pela manhã no Alto Sertão, Baixo São Francisco, Leste e Médio Sertão Sergipano. A tarde será de céu aberto em todo o Estado e, à noite, parcialmente nublado nos oito territórios sergipanos. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 23,5°C e máximas de 30,8°C. Já no interior, elas variam de 22,2°C a 32,5°C.

Para o domingo, 23, as precipitações voltam a ocorrer durante a madrugada apenas no Alto e Médio Sertão Sergipano, e pela manhã, no Alto Sertão e Agreste Central. O período da tarde e noite será de tempo nublado ou parcialmente nublado em todo o Estado. Os termômetros registrarão temperaturas mínimas de 22,7°C no litoral e 21,7°C no interior, e máximas de 30,8°C e 32,5°C, respectivamente.