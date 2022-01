Assista: motorista é resgatado de porta-malas de veículo após assalto

Na tarde da última quinta-feira, 20, um motorista de aplicativo foi alvo de um assalto e, momentos depois, acabou resgatado de dentro do porta-malas do seu próprio veículo. O caso foi registrado no bairro Olaria, em Aracaju.

Segundo a Polícia Militar, três indivíduos, entre eles, um armado, solicitaram a corrida no bairro Atalaia com destino ao bairro Olaria. Durante o trajeto, os homens anunciaram o assalto e colocaram o motorista no porta-malas do veículo.

Ainda de acordo com a PM, durante o trajeto, um dos pneus furou e o veículo foi abandonado no bairro Olaria, com o motorista no porta-malas. Diante disso, populares perceberam um barulho vindo do veículo e resgataram a vítima que dizia estar sufocada.

O motorista teve alguns pertences roubados e foi encaminhado à Central de Flagrantes.