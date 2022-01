Léo do Créu assume a presidência do Lagarto Futsal

Três semanas após a saída de Mharcyo Cruz, o Lagarto Futsal anunciou seu novo presidente: Leostenisson Santos, mais conhecido como Léo do Créu. Ele é formado em Gestão Comercial, Técnico em Transações Imobiliárias, Radialista e Empreendedor.

Além disso, Léo é ex-atleta da modalidade de atletismo, conhecedor da vida esportiva de alto rendimento, sempre esteve envolvido na bolha do esporte local e durante 5 anos foi administrador das praças esportivas do Estádio Paulo Barreto de Menezes, o “Barretão”, e do Ginásio Rosendo Ribeiro Filho, o “Ribeirão”.

A chegada de Léo à presidência do Verdão foi bem vista pela torcida. Tanto é que, por meio das redes sociais, torcedores enviaram mensagens de apoio e classificaram a chegada dele no comando do time como “merecido”.