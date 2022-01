Discussão no trânsito gera acidente envolvendo cinco veículos e deixa dois feridos

Na última quinta-feira, 20, uma discussão de trânsito terminou em um acidente envolvendo cinco veículos e deixando dois feridos, no Bairro São José, em Aracaju.

Segundo informações apuradas, um motociclista que vinha fugindo de um veículo teria invadido a preferencial e colidido com outro motociclista. Os dois receberam atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com a colisão, uma das motos se projetou e atingiu outros veículos. Segundo relatado no local do acidente, o motociclista que avançou a preferencial vinha sendo perseguido por um veículo, cujo condutor portava um facão e estaria fazendo ameaças ao motociclista por uma discussão iniciada ruas antes. Já o condutor afirma que o motociclista havia apedrejado o seu veículo.

Após o acidente, o condutor do veículo e familiares do motociclista foram para a delegacia prestar esclarecimentos.

