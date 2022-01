Polícia localiza um dos principais traficantes de Aracaju

Equipes das Polícias Militar e Civil localizaram Janisson Santos Montes, apontado como um dos principais traficantes de drogas do bairro América. A ação policial ocorreu na última sexta-feira, 21, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, ele foi encontrado em uma situação de flagrante. Durante a ação da PM e PC, o investigado reagiu à abordagem, e disparou contra os policiais, que prontamente revidaram. O homem foi atingido, e imediatamente socorrido, mas veio a óbito.

O investigado era ex-presidiário e tinha passagem por homicídio. Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo e um quilo de cocaína.

Fonte: SSP/SE