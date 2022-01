Cadela é atropelada na porta de condomínio em Lagarto

Na última sexta-feira, 21, uma cadela foi atropelada em frente ao Condomínio Lezard, no município de Lagarto. Segundo consta, no momento do ocorrido, o animal estava descansando.

Já outras informações dão conta que a cadela é chamada de “Fofinha” e vive na rua do condomínio há anos, onde é cuidada por diversos moradores da região.

Cabe destacar que após ser atropelada, a cadela passou por alguns exames e, felizmente, nada grave ocorreu. Além disso, ela passa bem, mas precisou ficar sob observação até este sábado, 22.