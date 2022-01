Manutenção não concluída antecipa estreia do Lagarto no Sergipão 2022

O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) alterou o horário da partida que marcará a estreia do Lagarto Futebol Clube no Campeonato Sergipano de 2022.

Segundo a FSF, o horário da partida entre Atlético Gloriense x Lagarto, válida pela primeira rodada, saiu das 16 horas e foi para às 15h15. Já o confronto será realizado no próximo domingo, 23, no estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória.

“A informação do clube e da administração da praça esportiva é que os refletores do estádio estão em manutenção e o serviço não foi concluído antes da data prevista. Por isso, a necessidade do ajuste no horário do jogo”, justificou a FSF.

Protocolo sanitário

Cabe destacar que, por conta da estreia, nesta semana, os atletas e comissão técnica do Lagarto e do Confiança passaram por uma testagem para diagnóstico da COVID-19, que foi executada pela força-tarefa da Universidade Federal de Sergipe (UFS), coordenada pelo professor Lysandro Borges.