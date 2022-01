Deso abre inscrições para curso de capacitação gratuito em Lagarto

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está com inscrições abertas para o curso de assistente administrativo que será ministrado no município de Lagarto. Segundo a Deso, as inscrições podem ser feitas presencialmente no IDETEC, situado na Rua Manoel de Paula, 333, no centro da cidade.

“O curso de Assistente Administrativo irá transmitir conhecimento das técnicas e estratégias utilizadas na busca da produtividade e competitividade nas empresas”, destacou a empresa.

A Deso ainda observou que a iniciativa faz parto do Plano de Desenvolvimento Socioterritorial, que é um projeto social voltado para a população beneficiada por empreendimentos financiados pelo Governo Federal, através da CAIXA.