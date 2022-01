Cidade Nova: Rua São José está sendo recuperada pela Prefeitura de Lagarto

Depois das fases de aplicação dos dutos de drenagem e terraplanagem, na última sexta-feira, 21, a Prefeitura de Lagarto deu início aos serviços de recapeamento asfáltico da Rua São José no Bairro Cidade Nova.

As obras fazem parte do Projeto “Calçar Mais”, que graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Gustinho Ribeiro, a Gestão Municipal está investindo mais de R$ 5 milhões em obras de pavimentação asfáltica ou granítica em diversas localidades do município.

Todo o perímetro da via, que é um dos acessos do município para quem vem de Simão Dias e região, já conta com meio-fio, passeio, rampas de acessibilidade e a continuidade da ciclovia que tem início no Conjunto Laudelino Freire.

Além do trecho supracitado, equipes da Prefeitura estão recuperando toda a extensão da via que cruza a Cidade Nova.