Construção da Orla da Barragem iniciará em fevereiro, diz prefeitura de Lagarto

O início de uma da obras mais esperadas dos últimos tempos para o município de Lagarto, especialmente para o turismo regional, acaba de ser anunciado pela Prefeitura de Lagarto.

As obras da Orla da Barragem Dionísio de Araújo Machado, terão início já no próximo mês de fevereiro.

Com projeto assinado pelo arquiteto Eduardo Carlo Magno, as inovações irão ocupar uma área de 5,37 hectares.

Os recursos iniciais na ordem de R$ 6 milhões de reais foram destinados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro, já estão liberados e representam a 1ª e 2ª etapa desta grande realização.

Inaugurada em 1987 pelo então governador João Alves Filho, este ponto turístico jamais havia passado por uma melhoria desta magnitude e ainda mais por iniciativa da própria Gestão Municipal graças aos recursos federais.

“Mais visitantes, mais turismo, mais geração de emprego e economia para Lagarto. São inúmeras as novas possibilidades de desenvolvimento de atividades de lazer e de turismo em contato com esse nosso cartão postal. Destaco: os banhos aquático e de sol, pesca esportiva, mirante, piquenique, campeonato de jetski e shows artísticos. Essa essa nova logística de estruturação e de infraestrutura, será favorável ao desenvolvimento do ecoturismo, turismo de esportes, turismo de pesca, turismo náutico, turismo de aventura, turismo de sol” comemora a prefeita Hilda Ribeiro.

Contemplando o projeto que vai transformar o seu ponto de lazer preferido, o servidor público aposentado José Adilson comentou:

“Que coisa linda. Muito bom saber que já tá pra começar! Assim como eu, muitos lagartenses, ou de outras cidades que frequentam a barragem há muitos anos e estamos ansiosos por essa nova orla. Durante décadas esse local tava esquecido e consequentemente rejeitado pelas famílias, mas depois dessa obra ai vamos ver com certeza isso aqui lotado de carros, ônibus e a velha barragem ressuscitada, aliás vai virar um verdadeiro paraíso artificial”.