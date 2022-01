Grupo é atacado por enxame de abelhas na Serra da Miaba

Na último sábado, dia 22, Grupamento Tático Aéreo (GTA) de Sergipe foi acionado para fazer o resgate de um grupo de pessoas que foram atacados por um enxame de abelhas na Serra da Miaba, no município de São Domingos.

No início da tarde, trilheiros que estavam na localidade foram surpreendidos por um enxame de abelhas. Deste grupo, uma parte se dispersou e conseguiu sair do local, mas 11 vítimas permaneceram na área.

“Essas pessoas conseguiram ligar, pedindo socorro, e o GTA decolou de imediato e embarcou o nosso médico, o doutor Bicudo. Chegando lá, constatou-se que algumas pessoas também tinham se machucado na tentativa de fuga”, citou o tenente-coronel Fernando Goes, diretor do Grupamento.

Ainda segundo o oficial, todos os envolvidos foram atendidos no local, e ninguém precisou ser transferido para Aracaju, pois não houve nenhuma situação de gravidade. Apenas, trêspessoas foram levadas de helicóptero à sede do município de São Domingos, para maiores cuidados médicos, já que apresentaram sintomas um pouco mais acentuados.

Além do GTA, a ação exitosa contou com o emprego de equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Fonte: SSP