Acidente é registrado na nova entrada de Lagarto

Na manhã deste domingo, 23, um

homem que estava em uma motocicleta foi atropelado e arrastado alguns metros por um carro na Avenida Brasília, mais conhecida como a nova entrada de Lagarto. O caso foi filmado pela câmera de segurança de uma residência.

No momento do acidente, o condutor do veículo se evadiu do local sem prestar assistência a vítima.

Segundo informações apuradas pelo Portal Lagartense, o Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) foi acionado para prestar assistência a vítima, e horas depois do ocorrido, as equipes da Guarda Municipal de Lagarto, junto com o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) foram acionados para fazer o recolhimento do veículo que teria sido abandonado pelo condutor, nas proximidades do Povoado Brejo.

O veículo escuro, modelo Honda Civic, foi removido do local abandonado pela DTTU e encaminhado ao Pátio de veículos apreendidos em Aracaju. O condutor do veículo até o momento desta publicação encontra-se foragido.