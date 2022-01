De virada e fora de casa, Lagarto estreia com vitória no Sergipão 2022

No último domingo, 23, o Lagarto Futebol Clube venceu o Atlético Gloriense, no Estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória, por 2 a 1. A partida marcou a estreia do Verdão no Campeonato Sergipano da Série A1 de 2022.

A partida foi marcada pela virada dos visitantes no segundo tempo. O Atlético Gloriense abriu o placar na etapa inicial com o atleta Luan. O empate do Lagarto saiu após cobrança de pênalti do atacante Luan.

Já o gol da vitória do Lagarto saiu aos 46 minutos, quando o Cristiano aproveitou uma cobrança de escanteio e de cabeça mandou a bola para o fundo da rede. Final: Atlético Gloriense 1×2 Lagarto.

Com os primeiros três pontos garantidos, o Verdão agora se prepara para o confronto da próxima quinta-feira, 27, quando enfrentará o FreiPaulistano no Estádio Paulo Barreto de Menezes, em Lagarto, às 20h15.