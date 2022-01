CDL Lagarto divulga a lista dos ganhadores do Natal Premiado

No último final de semana, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto realizou o sorteio do Natal Premiado. A iniciativa concluiu mais uma edição do projeto que visa aquecer o comércio local.

Nesta edição foram sorteados: 02 Honda Fan 160, 01 microondas, 01 bicicleta, 01 máquina de lavar, 01 JBL-Bombox, 01 geladeira, 01 tv smart, 01 fritadeira air fryer, 01 tanquinho e 01 smartphone Redmi. Cada foi prêmio foi cedido por empresas que atuam no município.