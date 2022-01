Prefeitura de Simão Dias entrega Complexo Esportivo Josefa Ferreira

Na manhã do último domingo, 23, a Prefeitura de Simão Dias realizou a entrega do Complexo Esportivo “Josefa Ferreira”, no Conjunto José Neves da Costa. Executada com recursos próprios, a obra conta com quadras poliesportiva e de areia, além de praça no entorno com rampa de acessibilidade, jardinagem, bancos, iluminação moderna e brinquedos.

Complexo Esportivo Josefa Ferreira 1 de 5

Presente ao ato inaugural, o prefeito Cristiano Viana destacou que a entrega do Complexo Esportivo no Conjunto José Neves da Costa representa o compromisso da atual gestão em proporcionar um espaço de lazer às famílias, principalmente aos jovens da localidade.

“O compromisso da nossa administração tem sido de proporcionar mais qualidade de vida para a população simãodiense e a entrega desse espaço visa proteger nossas crianças, adolescentes e jovens, pois além de embelezar essa importante comunidade, esse complexo tem a finalidade de promover a prática esportiva e o lazer para os moradores da região”, explanou o prefeito.

É bom frisar que a obra Complexo Esportivo “Josefa Ferreira” faz parte do Programa Acelera Simão Dias, que prevê investimentos de mais de R$ 12 milhões no município.

Além do gestor municipal, Cristiano Viana, a solenidade contou com as presenças do vice-prefeito de secretário de Saúde, Renaldo Prata, dos secretários de Esporte, Lazer e Turismo, Marcelo Carregosa e da Infraestrutura e Urbanismo, Ednei Souza, dos demais secretários, do ex-deputado federal, Valadares Filhos ,vereadores, colaboradores da gestão e o público em geral.