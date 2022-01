Jovem morre em acidente na rodovia que liga Pedrinhas a Riachão do Dantas

Na madrugada desta segunda-feira, 24, por volta das 01h40, um acidente motociclístico ceifou a vida do jovem de prenome João Paulo, morador da cidade de Boquim. O caso foi registrado na Rodovia SE-285, que liga os municípios de Pedrinhas a Riachão do Dantas.

Segundo consta, o jovem retornava de uma festa realizada no povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, quando perdeu o controle da motocicleta que conduzia em uma ponte situada próxima à Fazenda Grutão.

Com a perda do controle e o consequente acidente, o jovem morreu no local. Diante disso, o Instituto Médico Legal (IML) já recolheu o corpo, que até o fechamento desta matéria ainda não havia sido requerido pela família.

Já a partida precoce do jovem surpreendeu a todos que o conheciam, tanto é que manifestações de pesar foram publicizadas por amigos da vítima nas redes sociais.