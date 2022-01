Alunos da UFS podem participar de seleção para recebimento de auxílios

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Sergipe (Proest/UFS) publicou o edital para concessão de de Auxílios da Assistência Estudantil e Programa de Residência Universitária (PRU). Os interessados podem solicitar mais de um auxílio disponível no processo seletivo, já que este é um edital único, desde que os critérios de acúmulo sejam respeitados.

São ofertados os auxílios Apoio Inclusão, Inclusão, Manutenção Acadêmica, Transporte, e Moradia, e o Programa de Residência Universitária (PRU). Podem participar, exclusivamente, alunos de graduação presencial da UFS, com matrícula ativa, inscritos e aprovados na chamada pública para cadastro e avaliação socioeconômica.

Clique aqui para ler o Edital Nº 01/2022/Proest

No total, são 1.988 vagas distribuídas entre os campi de Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Laranjeiras, São Cristóvão e Sertão. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 02 de fevereiro, por meio do Sigaa via Portal do Discente.

Resultado

O resultado parcial está previsto para o dia 22 de fevereiro, com prazo de recurso no dia 23. Já o resultado final deve ser divulgado no dia 25 do mesmo mês. Já as dúvidas sobre o edital devem ser tiradas diretamente com a Proest, por meio do e-mail caduni@academico.ufs.br.

Fonte: UFS