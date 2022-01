Atropelamento de cadela em Lagarto é investigado pela Polícia Civil

A Polícia Civil está investigando o atropelamento proposital de uma cadela, ocorrido na porta de um condomínio situada na sede da cidade de Lagarto. O caso ocorreu na última sexta-feira, 21.

Segundo consta, as investigações tiveram início com a divulgação das imagens do atropelamento nas redes sociais, as quais demonstram que o ato contra o animal que estava descansando foi proposital.

Além disso, de acordo com informações do Portal Infonet, a Polícia já solicitou as imagens das câmeras de vigilância e já identificou a motorista do veículo, a qual deve prestar depoimento em breve.

Já a cadela foi socorrida por moradores locais e está fora de perigo.