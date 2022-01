Propriá: Homem tenta incendiar o prédio da prefeitura e vandaliza o carro do prefeito

Na madrugada da última segunda-feira, 24, um homem invadiu a sede da prefeitura de Propriá, tentou incendiar o setor de tributos e ainda quebrou o vidro do carro pessoal do prefeito Dr. Valberto Oliveira.

De acordo com a Prefeitura de Propriá, durante a invasão ao prédio, o homem destruiu equipamentos e tentou atear fogo na sala. “Além do prejuízo financeiro, as ações de vandalismo contra o patrimônio público impõe um prejuízo moral contra a população, parte mais prejudicada com esse tipo de façanha”, observou a gestão.

Diante disso, a Guarda Municipal de Propriá efetuou a prisão em flagrante do invasor, que foi encaminhado à delegacia e irá responder pelos atos. “Conforme as primeiras informações apuradas, o mesmo é natural de Pernambuco e pode ter agido a mando de alguém”, destacou a Prefeitura de Propriá.