Na última segunda-feira, 24, uma família foi feita de refém por um trio de assaltantes em um sítio no povoado Terra Vermelha, na zona rural do município de Itabaianinha.

Segundo informações do 11º Batalhão de Polícia Militar, os homens estavam armados e chegaram a amarrar as vítimas. Do local, foram roubados R$ 2900 em espécie.

Durante a fuga, os suspeitos abandonaram uma motocicleta na região. Até o momento, os três homens ainda não foram identificados.

Fonte: Fan F1