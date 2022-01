Prefeitura realiza mais uma ação do Janeiro Roxo

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, está dando continuidade às ações do Janeiro Roxo: mês de conscientização e combate à Hanseníase.

Na última segunda-feira, 24, uma ação foi realizada na UBS do Campo da Vila, com educação em saúde na sala de espera da unidade, falando dos principais aspectos da doença, diagnóstico e tratamento.

Foi realizada também a entrega da Caderneta de Saúde da Pessoa Acometida com Hanseníase, disponibilizada pelo Ministério da Saúde, para as Equipes de Saúde da Família. A caderneta tem o intuito de otimizar o acompanhamento dos pacientes, contendo as principais informações relevantes ao tratamento.

As ações seguem acontecendo nas unidades de saúde do município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto