Orquestra Sinfônica de Sergipe abre inscrições para Coro Sinfônico

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), informa que estão abertas as inscrições, até o dia 21 de fevereiro, voltadas para audições do Coro Sinfônico Amador Adulto da Orquestra Sinfônica de Sergipe (ORSSE). As vagas disponíveis são as seguintes: Sopranos (6 vagas), Mezzo-sopranos e contraltos (10 vagas), Tenores (8 vagas) e Baixos e barítonos (8 vagas).

O coro é destinado a concertos solo e apresentações junto à ORSSE, e os participantes possuem a orientação vocal da Profa. Verônica Santos. A Orsse tem a direção artística do maestro Guilherme Mannis. As audições acontecerão na cidade de Aracaju, no Teatro Tobias Barreto (Av. Tancredo Neves, s/n, Inácio Barbosa), em datas e horários agendados pela produção da Orsse.

“É válido informar que a idade mínima para participar é de 18 anos, e o processo está isento de tarifação. Além disso, não é necessária a experiência em leitura musical, mas sim o gosto em aprender e a disponibilidade para participar deste trabalho de alto nível”, explica Mannis.

Os interessados deverão contatar a orquestra unicamente através do seguinte e-mail para inscrições e informações: sinfonica.sergipe@gmail.com.