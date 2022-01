Caminhão pipa é entregue em Umbaúba pelo deputado federal Fábio Reis

O deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) entregou na manhã da última terça-feira, 25, no município de Umbaúba, ao lado do prefeito Humberto Maravilha (MDB), mais um caminhão pipa, fruto de emenda parlamentar.

“O veículo vai ajudar bastante o município no abastecimento de água e em serviços do setor de obras graças à minha parceria com a Codevasf, por meio do superintendente Marcos Alves Filho, também presente na entrega de hoje”, comentou Fábio.

Além dele, participaram do evento a vice-prefeita Professora Guadalupe (PSC), o presidente da Câmara de Vereadores de Umbaúba, Gutto Prado (MDB), e o secretário de Obras, Maurício Santos Costa.

Entregas

Só em 2022, já foram entregues pelo deputado Fábio Reis em parceria com a Codevasf dois caminhões pipas, São Cristóvão e Umbaúba, e mais uma máquina pá carregadeira, Santa Luzia do Itanhy. Todo esse maquinário é fruto de emenda parlamentar destinada pelo deputado.