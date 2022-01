“Olhou pela necessidade do povo”, diz prefeita de Gararu sobre Gustinho Ribeiro

A Prefeita da cidade de Gararu concedeu entrevista na última terça-feira, 25, ao radialista Lucas Brasil na Rádio Eldorado FM de Lagarto e na oportunidade a gestora citou as festividades de Bom Jesus dos Aflitos que ocorreram no último domingo, dia 23. “Estávamos precisando reforçar a nossa fé, renovar as nossas energias, pedir ao nosso senhor sabedoria e calmaria nas águas do velho chico”, explicou Zete.

A prefeita também enfatizou a importância e alegria que ficou em poder recepcionar o deputado federal e autor de uma emenda de 10 milhões de reais para construção de uma adutora do município que levará água encanada a mais de 16 povoados de toda região. Gustinho Ribeiro. “Eu fiquei tão feliz porque eu vi que Gustinho realmente gosta da nossa cidade, me surpreendeu ao chegar e me acompanhar na procissão, mostrando que seu mandato é mais presencial do que virtual”, disse a prefeita.

Durante a entrevista, a prefeita Zete explicou sua caminhada em Brasília-DF e as dificuldades que encontrou para angariar recursos. “Bati em muitas portas, fui há muitos gabinetes e encontrei sim muitas dificuldades por sermos um município pequeno e com pouco eleitorado, este a principal análise de muitos”, salientou, dizendo mais a frente que “Gustinho me recebeu bem, olhou para as necessidades do povo de Gararu e não para a quantidade de eleitores do município, nos garantindo esses 10 milhões que vai nos trazer essa obra histórica, só gratidão á esse rapaz gigante na política sergipana”, finalizou, Zete.

No final de semana, além do deputado federal, quem também esteve em Gararu foram os superintendentes do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, Luciano Góis e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Marcos Alves. Ao final da procissão mais de 50 mil alevinos foram colocados no Rio São Francisco.

Fonte: Lucas Brasil