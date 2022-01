Tremor de terra é registrado no interior de Sergipe

Na madrugada desta quarta-feira, 26, um tremor de terra de magnitude 2.0 na escala Richter foi registrado no município de Canhoba, situado a 122 km de Aracaju. O abalo foi confirmado pelo Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com o LabSis, o tremor ocorrido não é considerado grave e é semelhante ao impacto da passagem de um veículo grande e pesado.

Cabe destacar que este foi o segundo tremor registrado em Canhoba em menos de um ano. O primeiro tremor registrado lá foi na noite de 29 de dezembro, também em Canhoba, de magnitude de 1.7.